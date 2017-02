Cenários de cinema (1): a Tasmânia de "Lion, uma jornada para casa"

Recortes de Viagem

Faltam poucos dias para a entrega do Oscar (em 26 de fevereiro) - a festa do cinema que muita gente acha ultrapassada, mas que ninguém consegue deixar de ver... - e pipocam no meu e-mail sugestões de roteiros baseados em filmes.

Resolvi fazer uma série, começando por Lion, uma jornada para casa, em cartaz em Porto Alegre e que deve ser minha escolha de final de semana.

Indicado para seis Oscar, o filme é situado e foi filmado na Tasmânia. Baseado no livro a A Long Way Home, do tasmaniano Saroo Brierley, ele mostra paisagens da ilha e conta a jornada de Saroo (Dev Patel), adotado por um casal tasmaniano após ter se perdido de sua família na Índia aos cinco anos de idade. Vinte e cinco anos mais tarde, o jovem decide fazer o caminho de volta para casa.

Confira o trailer do filme abaixo:

A dica do roteiro é do pessoal do Turismo da Austrália, que reuniu abaixo as principais atrações, tendo o filme como base:

KUNANYI/MOUNT WELLINGTON

Foto: The Weinstein Company / Turismo da Austrália, divulgação

Um dos favoritos dos locais, o Mount Wellington fica a 25 minutos do centro de Hobart, capital da Tasmânia, e é um dos melhores locais para assistir ao nascer ou pôr do sol, com vista para a cidade e o Rio Derwent. Há diversas opções de passeios, trilhas de todos os níveis, boa gastronomia e até espaços para piqueniques.

THE CANDLESTICK AND CAPE HAUY

Foto: The Weinstein Company / Turismo da Austrália, divulgação

Estreito e alto, o rochedo tem aparência desafiadora. A 90 minutos de Hobart, é possível fazer caminhadas ao longo da trilha Three Capes Track ou o cruzeiro Pennicott Wilderness Journeys para contemplar as rochas.

THE BRUNY ISLAND NECK

Foto: The Weinstein Company / Turismo da Austrália, divulgação

O ¿pescoço¿ une os lados norte e sul de Bruny Island. Enquanto o Norte tem pastagens abertas e é mais seco, o Sul é lar da floresta e do South Bruny National Park. Em apenas um dia é dá para conhecer toda a Bruny Island, 40 minutos ao sul de Hobart.

MARION BAY

A baía, com o Cape Hauy como pano de fundo, tem um visual estonteante e está a 90 minutos de Hobart. O surf é uma prática muito comum na região, que tem águas azul turquesa e areia branca, além de possuir vinhedos nas proximidades.

VELA E PESCA AO REDOR DA PENÍNSULA DA TASMÂNIA

No filme, há cenas de Dev Patel, Nicole Kidman e David Wenham (pai adotivo de Dev, no filme), velejando e pescando nos arredores da Península da Tasmânia. As águas da Tasmânia vão de calmas e limpas a até portos mais profundos do mundo.

RECHERCHE BAY & COCKLE CREEK

No filme o protagonista se aventura até o South West National Park e Cockle Creek, o ponto ao sul mais distante que se pode ir de carro, na Austrália. É possível explorar a região a pé ou voando com o Par Avion, que garante belíssimas vistas.

Foto: The Weinstein Company / Turismo da Austrália, divulgação