Cisne Branco terá roteiro hidrorrodoviário ligando Porto Alegre a Santa Cruz do Sul

Recortes de Viagem

Está marcado para o dia 11 de março o primeiro roteiro hidrorrodoviário de 2017 até Santa Cruz do Sul, conjugando barco — o Cisne Branco — e ônibus. A saída está marcada para as 7h do sábado, com embarque no Armazém B3 do Cais do Porto de Porto Alegre.



Com serviço de lanche da manhã e almoço a bordo, a navegação pelo Rio Jacuí passa pela Ilha do Lage, Ilha da Ponta Rasa, Ilha do Fanfa, Granja Carola, Colônia Penal General Daltro Filho, Charqueadas e São Jerônimo, até chegar a Santo Amaro, em General Câmara, onde termina o trecho hidroviário. Entre as visitas previstas está uma à Barragem Eclusada de Amarópolis, que regula o volume das águas do Jacuí.

Na chegada a Santa Cruz do Sul, em ônibus, haverá tour pela cidade e acomodação em hotel. O roteiro inclui ainda jantar típico alemão, passeio pela cidade e almoço. A chegada a Porto Alegre é prevista para as 18h de domingo.

Informações: (51) 3224-5222