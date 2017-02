"Excesso de Bagagem", um presente e um livro que me fez viajar

Recortes de Viagem

Talvez por ser raro hoje, adoro receber envelopes e caixas que chegam repentinamente à minha casa ou à Redação. A surpresa do conteúdo (quando não são contas ou marketing indesejado) é o melhor de tudo. Livros não são incomuns, mas um que recebi dias atrás me tocou particularmente.



Excesso de Bagagem é o título autoexplicativo da obra enviada por Márcia Regina C. Farias. É um dos três que já publicou — ela tem outros quatro inéditos. O livro traz singelos relatos de viagens, dessas que muitos de nós fazemos e registramos em fotos, cadernetas ou só na memória.

Foto: Rosane Tremea

Márcia tem 76 anos, é leitora da coluna e me contou na carta que, recentemente, sofreu um AVC, o que a tem impedido de escrever e viajar. Por isso, ela agradece ter "viajado bastante e aproveitado cada minuto". Márcia resume assim seu livro:



— Não é um relato típico de viagens, são situações vivenciadas que deram um maior colorido ao prazer de viajar. Gosto de relê-lo, assim viajo de novo.



Obrigada, Márcia, um prazer poder viajar no teu livro.



Foto: Rosane Tremea