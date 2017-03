Árvore de Páscoa?! Existe, e Santa Catarina quer ter a maior do mundo

Recortes de Viagem

Não conheço Pomerode (SC), de quem amigos sempre me falam como destino imperdível (mais uma para a lista). E tive a curiosidade atiçada por uma notícia que vem de lá: a 9ª Osterfest, festa de Páscoa que começa hoje na cidade, pode ter a maior "Osterbaum" do mundo, decorada com 82.404 casquinhas de ovos naturais.



Falta, ainda, a avaliação do Guinness World Records - o recorde atual é da cidade alemã de Rostock, com 76.569 casquinhas -, o que eles acreditam que ocorrerá nos próximos dias.



Mais sobre a festa: deve reunir 200 mil pessoas ao longo de um mês. Ela se encerra em 16 de abril no Centro Cutural de Pomerode (Rua Hermann Weege, 111, Centro). Tem programação de quinta a domingo, das 10h às 18h.



Confira a fanpage da Osterfest em facebook.com/osterfestoficial/



Foto: Divulgação