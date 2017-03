Banquete ao ar livre em Viamão

Recortes de Viagem

A próxima etapa RS do Gastronômade Brasil será no dia 19, no charmoso restaurante O Butiá, em Viamão.



A proposta já é conhecida: reunir produtores e gourmands em torno de alimentos que respeitem a sazonalidade dos ingredientes em um lugar inusitado.



Quem comanda o banquete ao ar livre, desta vez, é o chef Xavier Gamez, com harmonização de vinhos e espumantes por conta da Vallontano.



Em 2017, o Gastronômade passará pelo RS e por mais quatro cidades do país.



Serviço

19 de março, às 13h

O Butiá (Viamão)

Chef Xavier Gamez

Ingressos de R$ 309 a R$ 329, com direito ao menu completo de sete etapas, harmonização e taxa de serviços.

Informações e inscrições no site gastronomadebrasil.com



Foto: Luis Carlos Lima / Divulgação