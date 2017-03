Bate-papo sobre High School em diferentes partes do mundo

Recortes de Viagem

Para quem está pensando em estudar no Exterior, o STB Trip & Travel promove na segunda-feira, dia 20, uma conversa sobre High School, com o relato de quem já viveu a experiência em diferentes partes do mundo.



A especialista em educação Danielle Lopes falará sobre o sistema de ensino americano e sobre as melhores escolas particulares e preparatórias para universidades.



Serviço

Educação Internacional — relatos & opções

Segunda-feira, 20 de março, às 16h, no Viva Open Mall, na Capital

Confirmar presença pelo fone (51) 4001-3000