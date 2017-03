Casal conta em Porto Alegre como viaja pelo mundo há quatro anos

Recortes de Viagem

Depois de passar quase quatro anos viajando pelo mundo de carro com o projeto Viajo logo Existo, Leonardo Spencer, administrador, e Rachel Paganotto, economista, estão percorrendo cidades brasileiras para contar suas experiências e sobre como transformaram a aventura num estilo de vida.



Nos 43 meses de viagem, eles já passaram por 78 países.



O casal estará nesta terça-feira, 21, e quarta-feira, 22, no Novotel Porto Alegre Airport (Rua Severo Dullius, 2.055) relatando suas histórias.

As duas palestras serão às 19h30min e o ingresso custa R$ 35.

Contatos pelo e-mail contato@viajologoexisto.com.br

Mais informações neste link.

Foto: Viajo logo Existo / Divulgação