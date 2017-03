Dois programas junto à natureza no final de semana: em São Francisco de Paula e em Canela

Recortes de Viagem

Se você estiver na Serra ou planejando ir para a região no próximo final de semana, que tal essas duas dicas abaixo?

Foto: Rosane Tremea

Em São Francisco de Paula — A caminhada para contemplar a lua cheia está marcada para este sábado, dia 11, com saída às 17h30min (as inscrições e concentração ocorrem a partir das 16h). O ponto de partida é a Praça Capitão Pedro da Silva Chaves, em frente à Igreja Matriz de São Francisco de Paula. Custa R$ 30 por pessoa (o valor dá direito a água, bananas — alimentam e evitam cãibras, você sabe — , carro de apoio, guia de turismo e condutor ambiental). A realização é da Agência de Ecoturismo Caminhos de Cima da Serra.

Informações em: caminhosdecimadaserra.com.br

Foto: Michelli Schmitt / Divulgação

Em Canela — O Verão em Canela promove a última edição do Passeio Fotográfico coordenado pela fotógrafa Cibele Selbach. Será no sábado, dias 11, das 8h30min às 12h30min, no Parque do Caracol, com concentração e atividade prévia na Fundação Cultural de Canela.

Há apenas seis vagas e o valor é de R$ 90 por pessoa.

Informações em veraoemcanela.com.br