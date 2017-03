Em Porto Alegre, uma feira de intercâmbio, no dia 21 de março

Recortes de Viagem

Com promoção da CI - Intercâmbio e Viagens, uma feira de intercâmbio deve reunir mais de 30 instituições de ensino internacionais, no próximo dia 21, em Porto Alegre (a mesma feira está marcada para São Paulo, em 18 de março, e Salvador, em 23 de março). Em sua 9ª edição nacional, ela já passou por 15 cidades brasileiras.

Especializada no público de sete a 17 anos, terá como temas intercâmbio teen, high school, intercâmbio esportivo, intercâmbio em família, universidades e viagem de formatura, com aconselhamento e sugestões de destinos e escolas. Uma coisa bacana serão os relatos de estudantes que já realizaram intercâmbio sobre suas experiências.



Serviço

-Dia 21 de março, das 15h às 20h

-Na Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280, Moinhos de Vento)

-Informações em ci.com.br