Na Holanda, uma visita obrigatória para ver as tulipas de Keukenhof

Recortes de Viagem

Se você gosta de flores e por acaso estiver de viagem marcada para a Holanda nestes próximos dois meses, anote no roteiro: a visita a Keukenhof é obrigatória.



O parque das tulipas, a flor-símbolo do país, abre nesta quinta, 23 de março, e recebe visitantes até 21 de maio. A partir da capital Amsterdã, dá para ir de ônibus, trem, carro, numa viagem de pouco mais de uma hora.

Foto: Rosane Tremea

Aberta ao público em 1950, a área existe como jardim desde o século 15. Hoje, a cada ano, florescem no lugar 7 milhões de bulbos.



Saiba mais sobre o parque em keukenhof.nl/en/



Veja galeria de fotos (que eu fiz no ano passado) em zhora.co/floresholanda



E aqui um post do antigo blog que também mostra a visita.

Foto: Rosane Tremea