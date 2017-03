Um festival de línguas no "Dia dos Bobos", em sítio de Novo Hamburgo

Recortes de Viagem

O The Fools, que promove imersões em língua estrangeira de forma lúdica, terá uma versão condensada neste sábado, no Sítio Pé na Terra, em Novo Hamburgo (em geral, as imersões ocorrem de sexta a domingo).

Neste sábado, o encontro terá duração de seis horas (das 16h às 22h) com atividades que incluem dança irlandesa, gastronomia francesa, jogos e workshops internacionais desenvolvidos por instrutores nativos de vários países.

Como as atividades são simultâneas, cada participante pode escolher a língua que quer exercitar: francês, inglês, espanhol, italiano e alemão.

O nível vai de iniciante ou avançado.

Em maio, entre os dias 19 e 21 de maio, o grupo leva a imersão ao Ecolodge SPaventura, em Ibiúna, a 70 quilômetros da capital paulista.

SERVIÇO

No Sítio Pé na Terra, em Novo Hamburgo (Rua Carlos Arthur Scherer, 2.085)

Ingressos de R$ 90 só a imersão ou R$ 150 (com hospedagem)

Informações no site www.thefools.com.br ou pelo telefone (51) 3596-1461