Washington DC e região preparam sua festa anual das cerejeiras em flor

Recortes de Viagem

A região da capital dos Estados Unidos - Washington DC, Maryland e Virginia -comemora em 2017 os 90 anos do Festival Nacional da Flor de Cerejeira. Desta vez, será de 20 de março a 16 de abril, celebrando a chegada da primavera e das flores de cerejeira.

Durante esse período, há eventos culturais e programação com artes clássicas e contemporâneas para celebrar as nove décadas desde que as mudas das árvores (hoje são 3 mil!) foram levadas do Japão para colorir a cidade.

Tem jantar de gala, dança, música, pintura facial, competição de pipas, show de fogos¿ Confira a agenda completa clicando aqui.

O festival atrai todos os anos mais de 1,5 milhão de visitantes à cidade. O pico da floração das cerejeiras em geral acontece em 4 de abril.

Se estiver com viagem marcada para os EUA para esse período, incluir Washington, que é uma cidade muito interessante, pode ser uma boa ideia.

Foto: Simon Williams / Festival Nacional da Cerejeira em Flor, divulgação