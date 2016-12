Anvisa proíbe fabricação de vacinas BCG, usadas contra tuberculose

Saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última quarta-feira, a suspensão da fabricação das vacinas BCG e Imuno BCG — usadas contra tuberculose — pelo Instituto Ataulpho de Paiva. Esta medida foi tomada em função do descumprimento das regras de boas práticas de fabricação identificado em inspeção realizada em novembro.

Também foi verificado que os processos utilizados pela empresa na identificação de desvios de qualidade e suas causas não eram eficientes.



De acordo com a nota publicada no site da Anvisa, as doses BCG e Imuno BCG da empresa que se encontram no mercado não foram suspensas e podem continuar sendo utilizadas no serviços de saúde. Todos os lotes destas vacinas são submetidos a testes de controle de qualidade pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) antes de serem liberados para o consumo no mercado nacional.