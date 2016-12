Cães podem usar sapatinhos?

Pets





Com a chegada do verão e os dias escaldantes, cresce a preocupação dos tutores de cães com a rotina dos passeios. Muitas vezes, por receio de expor o animalzinho ao piso quente, os donos acabam lançando mão de sapatinhos na tentativa de proteger as patas dos cachorros e evitar queimaduras.



Embora atuem como uma barreira para o calor, esses acessórios não são recomendados. Rodrigo Lorenzoni, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, explica que os sapatinhos acabam atrapalhando os peludos:

— Eles estão fora da natureza dos cães. As patinhas são fundamentais para o equilíbrio deles — defende, ilustrando que a maioria dos animais fica duro e não sai do lugar quando coloca essa proteção.

Segundo o especialista, os coxins plantares — as famosas "almofadinhas" das patas dos cães — têm um revestimento reforçado para suportar o contato com o chão. Eles protegem do calor e ainda permitem que os animais transitem com segurança por qualquer superfície. Por esse motivo, o uso do acessório é ainda mais contraindicado em dias de chuva:

— É pior, pois eles precisam de mais equilíbrio — avalia Lorenzoni.

Portanto, a dica para garantir o bem-estar dos pets é evitar passeios em horários em que o sol esteja muito forte. Prefira os roteiros matinais ou de fim de tarde. Também é bom transitar por áreas sem muito asfalto. Praças, parques e jardins, onde o solo não absorve tanto calor, são os mais indicados.