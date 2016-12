Conheça alimentos que dão cor e ajudam a proteger a pele

Dieta de verão





Foto: Juliana Palma / Agencia RBS

Muito se fala dos riscos à saúde da exposição solar, especialmente sem proteção e em horários em que os raios estão mais intensos. Ainda assim, há quem goste de pegar uma corzinha e não dispensa algumas horas no sol. Para reduzir os danos à pele, além do uso de filtro solar, uma boa opção pode estar no seu prato.



Para manter a pele saudável no verão, é importante incluir na dieta alimentos com coloração amarela, vermelha, laranja e verde escuro (saiba mais abaixo). Alimentos com essas cores são ricos em betacaroteno, um antioxidante da família dos carotenoides, que age protegendo a pele contra os raios ultravioleta.

— No organismo, o betacaroteno é convertido em vitamina A, que auxilia na produção de melanina, pigmento responsável pelo tom da pele. Além disso, ele protege as células do corpo, prevenindo o envelhecimento precoce e auxiliando na manutenção da elasticidade da epiderme — explica a nutricionista Simone Bach.

Essa conversão do betacaroteno em vitamina A ocorre no intestino delgado e é influenciada pela ingestão de gorduras e proteínas. Ou seja: dietas pobres em lipídios prejudicam a absorção desta substância.

— Estudos têm mostrado que em pessoas que seguem dietas restritas em gordura, mais de 95% dos carotenoides dos alimentos ingeridos eram excretados pelas fezes. Após adicionar óleo à dieta, a excreção da substância caiu para 55% — destaca a nutricionista Caroline Aguiar Pereira.

Cápsulas do antioxidante devem ser indicadas por um especialista

Além da associação de alimentos ricos em betacaroteno com gorduras boas, outras combinações podem reforçar a cor e a proteção da pele. Simone indica a ingestão de produtos ricos em licopeno, ômega-3, vitaminas C e E (leia mais abaixo).

Para obter bons resultados, a sugestão é o consumo de três porções de alimentos ricos na substância.

— Uma cenoura pequena mais uma xícara de brócolis cozido no vapor e meio mamão papaia por dia já seria o suficiente — lista Simone.

Se você torceu o nariz para a dica da dieta e já pensou nas cápsulas de betacaroteno comercializadas nas farmácias, vá com calma. Consumir nutrientes provenientes de alimentos é sempre melhor do que suplementar, orienta Simone:

— É bom destacar que a suplementação deve ser orientada por um profissional da nutrição para que não haja risco de superdosagem.

Lembre-se que os alimentos atuam como coadjuvantes do bronzeado e não devem ser utilizados como única fonte de proteção. Filtro solar, bonés, chapéus e óculos escuros são fundamentais para exposição solar. Fuja do sol nos horários em que ele está mais forte, entre 10h e 16h.

Dica

Uma opção ao consumo desses alimentos em saladas ou lanches é incluí-los ao longo do dia em forma de sucos. A nutricionista Simone Bach sugere algumas combinações para turbinar o bronzeado. Confira:

Suco de manga, cenoura, laranja e hortelã

Ingredientes:

½ copo de manga picada

½ cenoura

Suco de uma laranja

1 colher de sobremesa de linhaça

3 folhas de hortelã

½ copo de água

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador

Suco de couve com cenoura

Ingredientes:

2 folhas de couve

½ cenoura

Suco de um limão

1 colher de sobremesa de linhaça

1 copo de água ou água de coco

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador. Não há necessidade de coar

Suco de beterraba, cenoura, gengibre e laranja

Ingredientes:

½ beterraba

½ cenoura

Suco de uma laranja

½ copo de água

1 colher de sobremesa de chia

2 lascas de gengibre

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador