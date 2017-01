Apendicite: causas, diagnóstico e tratamento

+Saúde

É uma inflamação, geralmente aguda, do apêndice intestinal, pequeno órgão localizado no lado direito inferior do abdômen e ligado diretamente ao intestino. O problema precisa ser combatido assim que detectado, com a retirada do apêndice em até três dias. Sem tratamento, o quadro pode evoluir para uma infecção generalizada e, em casos extremos, levar à morte.