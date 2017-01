É prejudicial as crianças passarem as férias no ambiente escolar?

Em família

As crianças estão em férias, às vezes por períodos superiores a dois meses, mas os pais continuam no batente o verão inteiro. A situação é tão comum que muitas escolas se organizaram para continuar recebendo os estudantes durante janeiro e fevereiro, com frequência da manhã à noite, para atividades especiais. A diversão é garantida, mas será que é bom para a criança frequentar o mesmo ambiente até durante as férias?



A psicóloga Cristina Lessa Horta acredita que isso dependerá de cada aluno. Ela lembra que nesse período as regras do estabelecimento mudam (não há necessidade de uniforme e é possível ir de maiô ou sunga, por exemplo) e as atividades também são diferentes, com um ar de férias — o que pode propiciar que a criança não sinta qualquer prejuízo.

Leia também:

Como ajudar as crianças a aproveitar melhor as férias



Para a psicóloga Luiza Maria de Oliveira Braga Silveira, no entanto, o ideal seria esforçar-se para que ao menos uma parte dos dias seja passada em ambientes diferentes.

— Por mais que no verão a criança esteja brincando, que seja lúdico, tem todo um esquema ali na escola que precisa funcionar, com rotina e horários. Por isso, se a família tiver possibilidade, é interessante que a criança não fique todas as férias no mesmo ambiente da escola.

A sugestão é intercalar: ficar uns dias em casa, outro com a avó, outro na casa de um amigo. Tem de fazer com que esse período seja diferente do resto do ano — sugere.

Medida não deve ser exclusiva

A professora de psicologia da educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Tânia Ramos Fortuna considera positivo que as escolas ofereçam uma alternativa para as famílias e entende que com frequência elas fazem isso com muito cuidado. Ela insiste, porém, que os pais também se responsabilizem pelo tempo com os filhos, inclusive para que haja a sensação de alternância que as férias devem propiciar:

— Já não temos mais aquela família ampliada, que segura as pontas. Mas por mais confortável que seja delegar para a escola, é importante que não seja uma medida exclusiva. A criança precisa ter tempos diferentes: de sono, de estar com suas coisas, de estar em casa a sós, de conversar.