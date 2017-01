Emergência do Hospital Conceição atende somente casos graves nesta terça-feira

Saúde

A emergência do Hospital Conceição está com atendimento restrito nesta terça-feira, informou a assessoria de imprensa da instituição. A unidade tem 137 pacientes, número que corresponde a mais do que o dobro de sua capacidade — que é de 64 vagas.

Devido à superlotação, a direção do hospital informa que serão atendidos somente pacientes encaminhados pelo Samu e com risco de morte. Os demais casos devem buscar outras unidades de saúde. A medida é necessária para garantir a qualidade e a segurança do atendimento.

Leia mais notícias de saúde