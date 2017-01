Gota: causas, tratamento e sintomas

+Saúde

É uma forma de artrite que causa episódios súbitos e graves de dor, sensibilidade, rubor, calor e inchaço das articulações. Normalmente, afeta a articulação maior do dedo grande do pé — inflamação que tem o nome de podagra. Pode afetar também joelho, tornozelo, mão, punho e cotovelo. O problema pode ocorrer em qualquer idade, mas afeta com mais frequência homens entre 40 e 50 anos e mulheres na pós-menopausa.