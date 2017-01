Mesentério, parte do organismo que liga intestino à parede do abdômen, passa a ser considerado órgão

Descoberta

O mesentério, uma pequena parte do corpo que conecta o intestino à parede do abdômen, foi considerado, por centenas de anos, apenas um ligamento do aparelho digestivo. Pois a ciência acaba de reclassificá-lo como um órgão. Trata-se da mais nova descoberta no corpo humano.

Em uma revisão publicada na edição de novembro de uma das principais revistas médicas, a The Lancet Gastroenterology & Hepatology, cientistas da Universidade de Limerick, na Irlanda, mostraram as evidências levantadas em um estudo de seis anos para categorizar o mesentério como um órgão.

— No artigo, que foi revisado e avaliado, nós estamos dizendo agora que temos um órgão no corpo que não foi reconhecido como tal até hoje — disse J. Calvin Coffey, pesquisador responsável pela equipe que realizou a descoberta, no site da Universidade de Limerick. — A descrição anatômica que tem sido feita através dos cem anos de anatomia humana estava incorreta.

De acordo com a publicação, aprofundar o estudo científico do mesentério pode abrir caminho para novos métodos cirúrgicos do aparelho digestivo – menos invasivos, com menos complicações e com recuperação mais rápida do paciente.

Com a nova descoberta, o corpo humano passa a ter 79 órgãos.



