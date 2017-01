Nem todo cão sabe nadar: saiba quais são os cuidados com os animais na piscina

Pets

Com o aumento das temperaturas, é comum ver alguns cães se atirarem na piscina para brincar ou se refrescar. Mesmo não sendo contraindicado, o banho dos pets requer alguns cuidados especiais, principalmente com a secagem dos pelos.



A entrada na água só pode ser feita após liberação de um médico veterinário, que precisa avaliar se o animal não tem micose ou otite. Na ausência desses problemas, o mergulho é autorizado.

— Se tiver orientação de um veterinário, sob supervisão de um tutor e em uma piscina que seja da família, o animal pode entrar — diz a médica veterinária Juliana Milan, membro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS.

Os maiores cuidados começam assim que ele colocar as patinhas de volta ao chão. Depois do mergulho, é fundamental que os pelos sejam limpos e bem esfregados com água e sabão de glicerina, de coco ou xampu especial para animais. Em seguida, é preciso secá-los muito bem, usando secador de cabelos.

— Tem muita gente que não faz isso, usa toalha e deixa eles secando ao sol. Mas isso pode provocar dermatites ou fungos — alerta a especialista.

Outro aspecto que deve ser considerado é se o peludo tem ou não alguma alergia de pele. Em caso positivo, os mergulhos estão proibidos.

Juliana reforça que o animal só pode ingressar na piscina na presença do proprietário, pois, ao contrário do que se pensa, nem todos os cães sabem nadar.

— Como as piscinas não têm borda acessível e os degraus das escadas são longe um do outro, eles podem morrer afogados, por exaustão — alerta.

Na praia, nem pensar

Se na piscina eles podem se divertir, o assunto muda quando falamos da beira da praia. A veterinária destaca que é proibido levar animais para a areia, pois o local é muito propício para transmissão de doenças:

— Praia não é lugar de cachorro. Cães de apartamento têm maior probabilidade de se contaminar com ácaros e fungos transmitidos pelos animais abandonados que frequentam a areia. É comum eles voltarem com muitos fungos da praia.