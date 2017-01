Notificações de dengue caem pela metade no RS em relação a 2016

Levantamento

Correção: entre às 11h24min e 12h43min deste sábado, a reportagem informava que o número de casos havia reduzido 90% em 2017. O correto é que as notificações caíram pela metade. O texto está corrigido.



Caiu pela metade o número de casos notificados de dengue no Rio Grande do Sul na comparação com as três primeiras semanas do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico mais recente, divulgado pela Secretaria da Saúde.

Nas três primeiras semanas de 2017, houve 216 casos suspeitos da doença, contra 496 no ano anterior. Apenas um caso foi confirmado até agora em 2017 e foi contraído fora do Estado. No ano passado foram 69 casos confirmados, sendo 19 autóctones no mesmo período.



A Diretora do Centro estadual de vigilância em saúde, Marilina Bercini, explica que a doença tem ciclos, mas que os números demonstram um trabalho forte de conscientização que está sendo realizado em todos os Estados do país:



— Mesmo com casos suspeitos ainda em análises laboratoriais, o levantamento deste ano ficará abaixo dos notificados no ano passado. Ainda existe a necessidade de atenção por parte da população, porque muitos casos são contraídos fora do Rio Grande do Sul e ainda estamos no período de férias e carnaval que as pessoas viajam muito.



O boletim divulgado pela Secretaria do Estado deixa em alerta praticamente as mesmas regiões de atenção do ano passado que são: Porto Alegre e Região Metropolitana, além de Ijuí e Frederico Westphalen, na Região Noroeste do Estado.

* Rádio Gaúcha