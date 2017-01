SUS oferecerá reiki, musicoterapia, arteterapia e meditação

Saúde

Zero Hora

Por: Zero Hora

Em portaria publicada nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde incluiu práticas como reiki, meditação, musicoterapia, arteterapia e tratamentos naturopático, osteopático e quiroprático como procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a portaria 145 de 2017, aprovada pelo órgão em 11 de janeiro, os novos métodos e técnicas passam a figurar na tabela do SUS na categoria de "ações de promoção e prevenção em saúde".

Desde o ano passado, o Serviço Único de Saúde já oferecia opções de tratamentos corporais alternativos como massoterapia, biodança, dança circular, ioga, oficina de massagem/automassagem, medicina tradicional chinesa, tratamento termal/crenoterápico, terapia comunitária e auriculoterapia. A inclusão destes procedimentos foi instituída com a publicação da portaria 404, de 15 de abril de 2016.



Leia mais:

Rio Grande do Sul perde 474 leitos do SUS em hospitais em dois anos

Falta de psicólogos na rede pública atrasa acompanhamento de crianças

SUS incorpora quatro remédios para tratamento da hepatite C



Conheça os novos procedimentos



Arteterapia

Práticas que utilizam a arte como base do processo terapêutico. Fazem uso de diversas técnicas expressivas no cuidado à saúde. Podem ser realizadas de forma individual ou em grupo.

Meditação

Prática presente em diversas culturas e tradições, que, por meio de um conjunto de técnicas, visa a harmonizar o estado de saúde da pessoa. Pode ser realizada de forma individual ou em grupo.



Musicoterapia

Prática que utiliza a música e seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia), em um processo para facilitar e promover os objetivos terapêuticos, no sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Pode ser realizada de forma individual ou em grupo.



Tratamento naturopático

Por meio de métodos e recursos naturais, busca apoiar e estimular a capacidade intrínseca do corpo na recuperação da saúde.



Tratamento Osteopático

Consiste em um método diagnóstico e terapêutico manual das disfunções de mobilidade articular e de tecidos em geral.



Tratamento Quiroprático

Abordagem que utiliza elementos diagnósticos e terapêuticos manipulativos, visando ao tratamento e à prevenção das desordens do sistema neuro-músculo-esquelético e dos seus efeitos na saúde em geral.