Anticoncepcional masculino tem bons resultados em testes com animais

Ciência

Mais um caminho para o desenvolvimento de um anticoncepcional masculino foi aberto por cientistas norte-americanos. Um estudo publicado pelo periódico científico Basic and Clinical Andrology na semana passada comprovou a eficácia de um gel, chamado Vasagel, na contracepção de animais.

No experimento, 16 macacos tiveram o produto injetado em um canal por onde os espermatozoides são transportados. Após uma semana, os animais foram devolvidos ao habitat junto de fêmeas com histórico de reprodução bem-sucedido. Observados durante dois anos, os primatas perderam a capacidade reprodutiva.



Leia mais:

Ciência desenvolve contraceptivo masculino, mas testes são interrompidos por efeitos colaterais



Pesquisas semelhantes, usando outras substâncias, não são tão raras, de acordo com o chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Tiago Rosito. A grande dúvida, segundo ele, ainda paira sobre os estudos que comprovem a eficácia da reversão desses processos.

— A grande vantagem desse método, se ele vier a ser comercializado, é que, teoricamente, seria reversível ou mais facilmente reversível em relação à vasectomia. Mas só foi avaliada a capacidade de bloqueio de fertilidade dos animais, nenhum levantamento apontou a porcentagem de sucesso do desbloqueio — diz.

Conforme o especialista, a reversão do processo seria feita utilizando um produto para diluir o gel, retomando a capacidade reprodutiva do macho. Entretanto, é preciso que mais estudos abordem o procedimento para que, depois, o produto seja testado em humanos. Se passar nos testes, o método poderia ser liberado em um período entre seis e 10 anos, estima Rosito.

Em 2016, o periódico científico Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism divulgou a pesquisa de um método que foi efetivo para 96% dos participantes. Após aplicação de uma injeção, o número de espermatozoides de 274 dos 320 voluntários caiu. Atualmente, a vasectomia é o único método de esterilização masculina, que, embora reversível, nem sempre apresenta bons resultados.

— Nunca se pode contar com a capacidade de reverter vasectomia. Ela é demorada, cara e tem taxa de sucesso muito baixa — diz Rosito.

O preservativo ainda é o único método contraceptivo disponível no mercado para homens.

Foto: Arte ZH / RBS