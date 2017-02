Aparelhos importantes no trato de doentes cardíacos passam a ser integrados a hospitais públicos 

Região Sul

Quatro equipamentos que poderão ajudar a salvar vidas de pacientes cardíacos passarão a ser integrados a hospitais da rede pública na região Sul. Em uma iniciativa do Hospital Moinhos de Vento, que coordenou o treinamento das equipes envolvidas, em parceria com o Ministério da Saúde, profissionais do Rio Grande do Sul e do Paraná foram capacitados a trabalhar com aparelhos — chamados Dispositivos de Assistência Circulatória — que estarão disponíveis a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esses aparelhos, que podem auxiliar na circulação quando o coração não estiver funcionando devidamente, assim possivelmente prevenindo a morte em casos de infarto, por exemplo, chegarão ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ao Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.



— Ter um paciente cujo coração não bate mais, em que a única saída é conseguir um coração para fazer um transplante, um órgão que não chega, e não ter como garantir suporte a essa pessoa é algo muito ruim. Com essas máquinas, será possível permitir que pacientes assim melhorem — explica a superintendente médica adjunta e chefe do serviço de cardiologia do Hospital Moinhos de Vento, Carisi Polanczyk.

O objetivo da iniciativa é também fazer desses hospitais referência no atendimento a pacientes com insuficiência cardíaca avançada ou com casos de falência aguda do coração, evitando que o órgão pare quando ainda há chance de mantê-lo batendo. O projeto é uma contrapartida do Moinhos para a isenção fiscal que recebe e, na parceria com o governo federal, acaba revertida em prol do sistema público de saúde.