Ministério da Saúde antecipa vacinação contra gripe

Dia D

O Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a gripe este ano no Brasil. O Dia D, conhecido pela mobilização nacional contra a doença, foi marcado para 10 de abril. Em sua conta no Twitter, o secretário estadual da Saúde João Gabbardo dos Reis anunciou a data e explicou a motivação da pasta.

Leia mais:

Vacina é fundamental ou não?

Quais os sintomas da gripe H1N1 e o que é preciso saber sobre a vacina



"Solicitação ao MS baseada na gravidade da Influenza no atual inverno na Europa. Isto indica possibilidade de gravidade no nosso inverno", escreveu.



Solicitação ao MS baseada na gravidade da Influenza no atual inverno na Europa. Isto indica possibilidade de gravidade no nosso inverno https://t.co/1khBaETWZo ¿ Joao Gabbardo Reis (@GabbardoJoao) 23 de fevereiro de 2017

Em 2016, o Dia D ocorreu em 30 de abril, após um aumento nos números de casos de morte pela doença. Só no Rio Grande do Sul foram 209 mortes por pelo vírus Influenza no ano passado.