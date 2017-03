Bursite: causas, tratamento e como evitar

+Saúde

É uma inflamação da bursa, uma espécie de almofada fibrosa que protege estruturas ósseas e musculares do desgaste provocado pela movimentação corporal. Causada principalmente por pequenos traumas decorrentes do movimento repetitivo, pode gerar dor intensa e limitar movimentos na região afetada. Pode aparecer em todas as articulações, com destaque para ombro, quadril, cotovelos e joelhos.