Dia Mundial do Rim: ação em shopping promove exames gratuitos à comunidade na Capital 

Saúde

Em comemoração ao Dia Mundial do Rim, celebrado nesta quinta-feira, especialistas do Hospital Divina Providência realizam uma série de atividades gratuitas em Porto Alegre. As ações ocorrem no terceiro andar do Praia de Belas Shopping.



Das 10h às 22h, os profissionais vão levar informações sobre prevenção e diagnóstico precoce de doenças renais além de realizar alguns exames como medição de glicemia, pressão arterial e avaliação nutricional.