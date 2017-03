Hospital de Clínicas oferece serviço para dependentes de álcool e outras drogas 

Tratamento

Desde 2012, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) oferece um serviço de tratamento para dependentes de álcool e de drogas. Direcionada exclusivamente para homens, a Unidade de Internação para Tratamento de Alcoolismo e Dependência Química atende tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto particular.

Localizada na Unidade Álvaro Alvim, o programa tem tratamentos individualizados tanto para desintoxicação quanto para reabilitação desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. São sete especialidades entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, profissionais de Educação Física, entre outros profissionais. A equipe conta com cerca de 50 membros.



— Um dos diferenciais do programa é que ele feito dentro de um hospital de ponta que faz pesquisas na área — diz o chefe do Serviço de Psiquiatria de Adição do HCPA, Flávio Pechansky.

A estrutura conta com 20 leitos — dos quais 16 atendem pelos SUS — academia e sala de terapia ocupacional.

Da inauguração, em março de 2012, até hoje, a unidade já registrou 1,4 mil casos de internação.

Para requerer o tratamento, é preciso fazer contato com o serviço de atendimento do Clínicas. Depois de uma avaliação, o paciente é encaminhado para o tratamento. Mais informações pelo telefone (51) 3359-6400.