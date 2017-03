Lista de espera por exames do SUS na Capital tem 14 mil pacientes

Saúde pública

O número de pessoas que aguardam por exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre aumentou. Em dezembro, a fila contava com 11 mil pacientes. Já em janeiro, o número pulou para 14 mil. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal da Saúde da Capital.

Segundo a prefeitura, estratégias para reorganização da fila e priorização de casos mais graves estão sendo realizadas em conjunto com os médicos solicitantes dos exames. Segundo o secretário Erno Harzheim, algumas situações são mais preocupantes.



— A ecografia transvaginal tem fila de espera com o dobro da quantidade mensal de exames ofertados por prestadores do município ou por empresas conveniadas, e a densitometria óssea tinha quase dois mil pacientes na fila de espera em janeiro. E essa situação deve se agravar por alguns meses, considerando atual período de revisão de contratos — afirma Harzheim.

O relatório completo pode ser acessado no site do Executivo, na aba Saúde. Além dos exames, o cidadão pode conferir também a lista por consultas com especialidades médicas.