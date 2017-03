Nutricionistas fazem ação para alertar sobre riscos da contaminação alimentar 

Saúde

Uma ação promovida pelo Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região, em parceria com a Vigilância Sanitária de Porto Alegre, vai alertar a população sobre algumas regras básicas de armazenamento e conservação de alimentos. O evento ocorre nesta sexta e sábado, no primeiro andar do Bourbon Wallig.

Nutricionistas e a equipe da Vigilância Sanitária estarão orientando a população sobre armazenamento de alimentos na geladeira, saúde e qualidade de vida. As atividades fazem parte do Dia da Saúde e da Nutrição, celebrado em 1 de abril.



Leia mais:

Dentro ou fora da geladeira? Saiba onde armazenar os alimentos



A data, que consta no calendário do Ministério da Saúde, tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre a importância de uma alimentação adequada e segura para a saúde.

Ação de sensibilização - Dia da Saúde e da Nutrição

Datas: 31/03 e 01/04

Hora: das 10h às 22h

Local: Bourbon Wallig, 1º andar (próximo à loja Taqi)