Qual a maneira certa de limpar os ouvidos?

Cuidado

Limpar o ouvido usando os cotovelos parece uma orientação descabida, mas é a forma mais indicada por otorrinolaringologistas. Sim, é estranho, mas essa esquisitice tem um motivo bem simples: não é necessário limpar o órgão. Na contramão do que se pensa, o uso de cotonetes não limpa de verdade. As hastes apenas empurram a cera mais para dentro, podendo criar um tampão oclusivo.

— Cotonete não é para limpar ouvidos. Caneta, palito e dedos também não — enfatiza o chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Moinhos de Vento, José Henrique Müller.



Como consequência do acúmulo da secreção, o indivíduo pode ter problemas auditivos, que só são resolvidos com uma limpeza feita em consultório médico. Mais graves ainda são os problemas que podem surgir em decorrência do uso de materiais impróprios no canal. Além de lesões, ainda há risco de perfurar o tímpano.

Atualizado este ano, o guia de prevenção e tratamento do problema da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço (American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery) afirma que, ao mesmo tempo em que o cerume limpa, protege e lubrifica o canal externo, ele é a primeira causa de obstrução do canal. Por isso, recomenda cuidados (leia abaixo).

De acordo com Müller, os cotonetes podem ser usados apenas na parte mais externa do ouvido, sem invadir o canal. Quando houver necessidade de limpeza, o ideal é virar a cabeça para o lado e aparar com um papel ou toalha.

Nadadores ou pessoas que fazem banho de submersão podem lançar mão de algumas gotinhas de álcool boricado que, ao evaporar, levam a umidade junto.