Semana de conscientização sobre síndrome down começa nesta segunda

Além do olhar





De segunda a sexta-feira, o Rio Grande do Sul sediará a 1ª Semana de Conscientização Sobre Síndrome de Down. Seminários, painéis e outras atividades com o tema "Além do Olhar" estão programadas para todo o Estado.



Para abrir o evento, ocorre, nesta segunda-feira, um seminário internacional com a professora Júlia Serpa Pimentel, de Portugal, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Ela vai falar sobre a importância da família no desenvolvimento pleno da pessoa com síndrome de down.

No mesmo dia, um painel vai abordar inclusão e acessibilidade. Entre os convidados estão a pedagoga Mara Lúcia Sartoretto e a fisioterapeuta Rita Bersch.

Também está prevista uma caminhada no entorno da praça Marechal Deodoro, bem como atividades em municípios como Caxias do Sul, Santo Ângelo, São Gabriel, Cachoeira do Sul, Pelotas e Novo Hamburgo.

A programação completa pode ser acessada na página do Facebook.