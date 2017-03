Seminário de gestão em saúde reunirá lideranças nacionais em Porto Alegre

Evento

Na segunda etapa do Seminário de Gestão - Tendências e Inovações em Saúde, que ocorre nesta sexta-feira, Porto Alegre recebe lideranças dos principais hospitais do país. Promovido pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa) e pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos do Rio Grande do Sul (Fehosul), o evento tem mais cinco edições previstas para este ano.

Entre os participantes do encontro estão nomes como Paulo Chapchap, CEO do Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, Jorge Moll, presidente do Conselho de Administração da maior operadora independente de hospitais do Brasil, a Rede D´Or São Luiz, do Rio de Janeiro, Alceu Alves da Silva, diretor geral do Sistema de Saúde Mãe de Deus e Mohamed Parrini, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, ambos da Capital.



Leia mais:

Hospital de Clínicas fecha cinco leitos para redução de despesas



Voltado para gestores do setor da saúde, tanto pública quanto privada, o seminário promoverá uma troca de experiências, trazendo bons exemplos e ampliando o leque de discussões sobre o impacto da tecnologia na gestão hospitalar.

— É uma oportunidade para profissionais de áreas administrativas não só de hospitais, mas também de clínicas e laboratórios, observarem métodos referenciais em gestão de recursos e pessoas — disse o presidente do Sindihospa, Henri Siegert Chazan.





Serviço

Seminário de Gestão - Tendências e Inovações em Saúde

Data: 10/03

Local: Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs)

Inscrições e maiores informações em fehosul.org.br/seminariosgestao