Simpósio discute psiquiatria e espiritualidade na Capital

Nesta semana, debates sobre espiritualidade e psiquiatria estarão concentrados no 2º Simpósio Internacional de Espiritualidade na Prática Clínica, organizado pelo Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade (Nupe) da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS) em Porto Alegre nos dias 24 e 25 de março. As inscrições podem ser feita no site.

O evento focará em estudos sobre sofrimento, cuidados paliativos e terminalidade, e o convidado especial desta edição será o psiquiatra Lionel Corbett, analista jungiano e professor de Psicologia Profunda do Pacifica Graduate Institute, da Califórnia, nos Estados Unidos.

O simpósio será no Teatro da Amrigs, e as inscrições são limitadas. Entre as abordagens propostas pelo evento está uma visão integradora entre espiritualidade e conhecimento científico na área de saúde mental. A ideia é ampliar discussões e debates sobre o papel da religiosidade no tratamento de enfermidades tanto físicas quanto psicológicas.

— As pesquisas têm mostrado que as pessoas espiritualizadas são mais saudáveis física e mentalmente. Então, há grupos de várias áreas médicas estudando e demonstrado a correlação da espiritualidade com saúde. O simpósio quer debater isso e trazer para o público a importância de desenvolver a espiritualidade, e isso não quer dizer religião mas com a busca por um sentido por meio do processo individual de cada um — diz a coordenadora do Nupe, a médica psiquiatra Anahy Fagundes Dias Fonseca.

A programação do simpósio inclui palestras, workshops, como o comandado por Lionel Corbett intitulado A Função Religiosa da Psique, rodas de conversa e conferências. Esta é a segunda edição do evento na Capital. A primeira ocorreu em 2014.

