Teste genético revela risco de Alzheimer

Pesquisadores internacionais disseram na terça-feira que encontraram uma maneira de avaliar o risco genético de uma pessoa de desenvolver o Mal de Alzheimer em uma determinada idade, uma ferramenta que poderá levar a um melhor diagnóstico e tratamento.

Um estudo publicado na revista PLOS Medicine se baseou em dados genéticos de mais de 70 mil pacientes com Alzheimer e de idosos sem a doença que participaram de vários grandes estudos globais sobre demência. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, afetando cerca de 47 milhões de pessoas em todo o mundo, e não tem cura nem nenhum tratamento eficaz.



A maioria das pessoas com a doença começa a mostrar sintomas a partir dos 60 anos, mas casos mais raros de início precoce podem aparecer a partir dos 30 anos.

— Para um dado indivíduo, uma dada idade e informação genética, podemos calcular o seu risco anual 'personalizado' para o desenvolvimento do Mal de Alzheimer. Ou seja, se você ainda não tem demência, qual é o seu risco anual para o início do Mal de Alzheimer, com base na sua idade e informações genéticas — disse o coautor Rahul Desikan, instrutor clínico na Universidade da Califórnia.

Mais pesquisas são necessárias antes de que o teste possa ser disponibilizado ao público. Além disso, os pesquisadores observaram que suas bases de dados incluíam principalmente pessoas de ascendência europeia e, portanto, não puderam prever com precisão o risco de Alzheimer em outras etnias, incluindo afro-americanos ou latinos.

— Essa limitação é um produto lamentável dos estudos genéticos disponíveis. Para ter um bom desempenho preditivo, a escala de risco genético requer uma grande quantidade de dados (...), mas atualmente apenas as coortes europeias atingiram essa massa crítica — disse o coautor Chun Chieh Fan, médico do departamento de ciência cognitiva da Universidade da Califórnia, em San Diego.