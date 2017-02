"Guernica": da dança ao cartum, as várias releituras da obra de Picasso que completa 80 anos em 2017 

Influente

No ano em que completa 80 anos, a pintura Guernica (1937), de Pablo Picasso, receberá várias homenagens pelo mundo – a maior delas no museu Reina Sofía, em Madri. A potência da obra inspirada na destruição da cidade basca de Guernica, por aviões alemães do regime nazista, fascinou artistas dos mais diversos campos. Veja alguns trabalhos inspirados no quadro:

"Guernica", de Picasso, completa 80 anos em 2017 e é celebrada pelo mundo

DANÇA

Em 27 de abril de 2014, o bailarino Josue Ullate executou uma coreografia diante do próprio Guernica exposto no Museu Reina Sofía:

Atualmente, está em cartaz em Curitiba, até o dia 5 de março, o espetáculo de dança Guernica, concebido por Laura Haddad e Juliana Pedrozo. A montagem ambiciona construir "uma tela viva" e sua itinerância deve chegar a Porto Alegre, embora não haja datas fechadas.

CINEMA

Em 1950, o renomado diretor francês Alain Resnais uniu-se a Robert Hessens para um documentário em curta-metragem. Guernica (Alain Resnais, documentário, França, p&b, 13min, 1951) evoca o bombardeamento de Guernica por meio do quadro de Pablo Picasso.

ARTES VISUAIS

Vários artistas fizeram releituras da obra, inclusive aproximando-a dos dias de hoje, como o brasileiro Alex Frechette, que fez uma versão inspirada nas favelas do Rio de Janeiro, em 2014:

Alex Frechette (2014) Foto: Reprodução

Thomas Zipp (2011) Foto: Reprodução

Robert Longo (2008) Foto: Reprodução

CARTUM

O cartunista português Vasco Gargalo recriou Guernica em 2016 inspirando-se nos horrores da guerra civil na Síria – em especial pelo cerco à cidade de Aleppo, que dá nome ao trabalho Alepponica.

Alepoponica (2016) Foto: Reprodução

O chargista Iotti também reconstruiu o painel de Pablo Picasso, imprimindo seu próprio estilo:

