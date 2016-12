"A bela e a fera": com cena extra de Emma Watson, Disney divulga novo vídeo de filme que estreia em 2017

Fãs ansiosos

Pouco a pouco, a Disney divulga imagens de um dos filmes mais aguardados de 2017: A bela e a fera. Em um novo trailer, publicado no canal do site de entretenimento Comic Book, foi acrescentada uma cena de Emma Watson – que vive a mocinha Bela – à uma nova edição do vídeo divulgado em novembro. Aos 48 segundos, a personagem é mostrada sorrindo no que parece ser a biblioteca do castelo da Fera.

Retrospectiva Segundo Caderno: perdas, danos e resistência no cinema



Nos comentários, os fãs da história que ganhou o mundo pop ao ser animada pelo estúdio americano – originalmente um conto de fadas francês escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot – pediram a divulgação de cenas musicais. A expectativa é ver a atriz que viveu Hermione Granger em Harry Potter cantando as canções do filme, como Minha aldeia.

QUIZ: qual filme de Natal você estrelaria?

Com direção de Ridley Scott, "Alien: Covenant" tem trailer divulgado

"A Chegada": um filme sobre o fim da maldição de Babel



Estrelado também por Dan Stevens (Fera/Príncipe Adam) e Luke Evans (Gaston) e com as vozes de Ewan McGregor (Lumière), Gugu Mbatha-Raw (Fifi) e Emma Thompson (Madame Samovar) na versão em inglês, A bela e a fera tem estreia marcada para 17 de março de 2017.

Assista: