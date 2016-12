"Minha mãe é uma peça 2" tem a segunda melhor estreia do cinema brasileiro em 2016 

No topo

O filme Minha mãe é uma peça 2, com Paulo Gustavo no papel título de Dona Hermínia, atraiu mais de 600 mil pessoas aos cinemas no primeiro fim de semana em cartaz. Com isso, o longa teve a segunda melhor estreia nacional do ano, perdendo apenas para Os dez mandamentos, que estreou com mais de 3 milhões de ingressos vendidos, a maioria antecipadamente.

O primeiro filme de Paulo Gustavo estreou no ano de 2013 e vendeu 413 mil ingressos em seus primeiros dias em cartaz. Também o circuito de lançamento aumentou consideravelmente: se em 2013 foram 307 salas, agora o circuito aumentou para 1.055 cinemas.



Dirigida por César Rodrigues, a continuação mostra Dona Hermínia agora bem de vida e com seu próprio programa de televisão, no qual fala sobre questões familiares. Mas o medo da solidão começa a bater quando Tia Zélia (Suely Franco) fica doente e os filhos, Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo), querem sair de casa.



Cheio de confusões, o filme se desenrola a partir da decisão de Marcelina de virar atriz e do novo namoro de João, que se assumiu homossexual no filme anterior e agora apresenta uma namorada à família. Carlos Alberto (Herson Capri), ex-marido de Dona Hermínia, também começa a namorar uma jovem. Para completar, Lucia Helena (Patricya Travassos), irmã da protagonista, vem dos Estados Unidos para visitá-la. Em breve, a história de Hermínia deve ganhar uma sequência no teatro, por onde já passou. Previsto para o ano que vem, o espetáculo Minha mãe é uma peça 2 terá outras histórias incluídas no roteiro, segundo Paulo Gustavo.

Top 5 filmes mais vistos no último final de semana (arrecadação)



1º) Minha mãe é uma peça 2- R$ 8,8 milhões

2º) Rogue one - Uma história Star Wars - R$ 3,8 milhões (acumulado de R$ 29,8 milhões)

3º) Sing - Quem canta seus males espanta - R$ 2,7 milhões (acumulado de R$ 10,7 milhões)

4º) Sully - O heroi do Rio Hudson - R$ 491 mil (acumulado de R$ 3,7 milhões)

5º) Animais fantásticos e onde habitam - R$ 304 mil (acumulado de R$ 63,9 milhões)

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Herson Capri, Rodrigo Pandolfo, Suely Franco e Mariana Xavier.

Comédia, Brasil, 2016, 96min.

Em cartaz nos cinemas