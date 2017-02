Gafe histórica: atores anunciam Oscar de Melhor Filme por engano para "La La Land"

Reprisou Miss Universo

O Miss Universo 2015 se repetiu no Oscar 2017: em um primeiro momento, os atores Warren Beaty e Faye Dunaway anunciaram que a estatueta de melhor filme iria para La La Land: Cantando Estações. A equipe do filme chegou a subir no palco para agradecer a consagração. Mas, logo em seguida, foi revelado que o anúncio tinha sido equivocado e que Moonlight – Sob a Luz do Luar era, na realidade, o grande vencedor.

Foi o produtor do musical, Jordan Horowitz, que parou a comemoração e corrigiu no microfone:

– Houve um engano. Moonlight venceu.

Leia mais

Confira os vencedores do Oscar 2017

Saiba como foi a cerimônia do Oscar 2017

Oscar: "La La Land" e "Moonlight" levam principais estatuetas



Warren Beatty, 79 anos, e Faye Dunaway, 76, são estrelas do clássico Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas (1967). Ele pediu desculpas e disse que haviam lhe entregado o envelope errado.

– Eu quero lhes contar o que aconteceu. Abri o envelope e dizia Emma Stone, La La Land. É por isso que lancei uma olhar demorado para Faye e para vocês. Eu não estava tentando ser engraçado – explicou Beatty.

Em entrevista após a cerimônia, a atriz Emma Stone garantiu que estava com o envelope do anúncio de sua estatueta.

– Eu estava segurando o envelope de Melhor Atriz o tempo todo. Não sei o que aconteceu (com Warren Beatty e Faye Dunaway) – disse Emma.

Segundo o site Deadline, é possível que tanto Emma quanto Beatty possuíam seus respectivos envelopes de Melhor Atriz, já que a organização do evento providenciou cartões semelhantes.

É claro que a gafe histórica no Oscar rendeu memes e brincadeiras nas redes sociais. Confira:

Seria melhor se Isabelle Huppert tivesse ganho melhor Atriz. Aí o Oscar de melhor filme teria ido pra Elle por alguns minutos. ;) #Oscars ¿ PH Santos (@phsantos) 27 de fevereiro de 2017

o leonardo dicaprio ganhar um oscar afetou o proprio oscar bicho ¿ candy (@forkswift) 27 de fevereiro de 2017

E o Oscar de melhor filme vai para La La Land...

Não pera, houve um engano, o VENCEDOR È MOONLIGHT !!!! pic.twitter.com/vUXvYPpsuo ¿ NerD FrienD's (@nerdfriendsnf) 27 de fevereiro de 2017

La La Land no Oscar teve o mesmo final que no filme, rolou um flashback do que poderia ter sido e um tapa na cara de realidade #Oscar2017 ¿ Leo Supertramp (@bomdialeo) 27 de fevereiro de 2017

VEM PEGAR SEU OSCAR POR CENTRAL DO BRASIL QUE O RESULTADO DE 1999 TAVA ERRADO pic.twitter.com/zmsaLO0nzz ¿ x-yago (@twerkyago) 27 de fevereiro de 2017

EU AMO A INTERNET pic.twitter.com/8lxOpmwkop ¿ Allan Reis ¿¿ (@landeath) 27 de fevereiro de 2017