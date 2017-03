"A Bela e a Fera": prepara-se para a estreia assistindo a trechos de cenas do novo filme da Disney 

Vem aí

Entre as principais apostas da Disney para este ano, a versão live-action do filme A Bela e a Fera estreia no dia 16 de março. Mas os fãs dos desenhos da companhia americana já estão em polvorosa nas redes sociais: principalmente quando é divulgado algum trecho de cena que estará no filme.

Abaixo, ZH reuniu os principais vídeos sobre o longa estrelado por Emma Watson. Aqueça para a estreia conferindo algumas cenas da produção – o que chama mais atenção até agora é a fidelidade à animação de 1991.

