Cine Santander exibe mostra com filmes franceses inéditos

Em cartaz

A programação do Cine Santander destaca neste mês de março uma mostra com nove filmes franceses contemporâneos, oito deles inédito no circuito comercial brasileiro. En tgre os títulos estão dramas, comédias e um documentário. Veja a programação da primeira semana do ciclo, que tem ingressos a R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada).

Terça

15h — Aos 14 (2005), de Helene Zimmer

Entre a euforia, a rivalidade e a sedução, três meninas de 14 anos navegam pelas primeiras provações de amizade, sexo, festas e intimidação. Juntas, enfrentarão os tormentos da adolescência para encontrar seu lugar no mundo.

17h — A Batalha de Solferino (2013), de Justine Triet

Para trabalhar na cobertura das eleições presidenciais francesas, mulher deixa seus filhos com o ex-marido. Contudo, uma série de imprevistos absurdos acontecerão em sua jornada.

19h — Bodybuilder (2014), de Roschdy Zem

Em razão de seu envolvimento com gangue criminosa, jovem que mora com a mãe e o irmão mais velho é obrigado a se mudar para a casa do pai, com quem não tem contato há muitos anos.

Quarta

15h — Coração de Espinhos (2014),de Julia Kowalski

Trabalhador polonês desembarca na França para procurar o filho que abandonou 15 anos atrás. Ele tenta encontrá-lo com a ajuda da filha adolescente de seu patrão.

17h — Eu, Soldado (2015), de Laurent Larivière

Aos 30 anos, mulher desempregada volta a morar na casa da mãe. E arranja trabalho em um canil que é fachada para uma rede de tráfico de cães.

19h — Eu sou o Povo (2014), de Anna Roussillon

Documentário em que o personagem é um homem que acompanha de seu vilarejo o impacto e os efeitos da revolução de 2011 no Egito que teve epicentro na capital do país, Cairo.

Quinta

15h — Não é Meu Tipo (2014), de Lucas Belvaux

Um jovem professor de Filosofia é transferido de Paris para o interior da França. Deslocado de seu ambiente, o intelectual não sabe como ocupar o tempo, até encontrar uma cabeleireira que lhe apresentará os prazeres das coisas simples.

17h — Nem o Céu, Nem a Terra (2015), de Clément Cogitore

Com a retirada das tropas francesas do Afeganistão, em 2014, capitão e sua equipe recebem uma missão local remoto na fronteira com o Paquistão, onde os soldados começam a desaparecer misteriosamente.

19h — Os Apaches (2005), de Nassim Amaouche

Durante o funeral de sua mãe, homem encontra seu pai. O contato o faz reviver o passado e buscar um maneira de se libertar dele.

Sexta

15h — Bodybuilder

17h — Aos 14

19h — A Batalha de Solferino

Sábado

15h — Eu sou o Povo

17h — Coração de Espinhos

Domingo

15h — Os Apaches

17h — Não é Meu Tipo

19h — Nem o Céu, Nem a Terra