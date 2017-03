Cinema em Porto Alegre: "A Bela e a Fera" e outras estreias desta semana

Dicas de programação





A BELA E A FERA (Beauty and the Beast)

Emma Watson estrela a versão live-action do clássico da Disney Foto: Disney / Divulgação



Pela liberdade do pai, garota entrega sua vida a monstro que vive em um castelo. Com Emma Watson e Dan Stevens. Fantasia, 10 anos. De Bill Condon. EUA, 2017, 134min.

Onde assistir: Arcoplex Boulevard, Arcoplex Rua da Praia, Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, GNC Iguatemi, GNC Lindoia, GNC Moinhos e GNC Praia de Belas.

COM OS PUNHOS CERRADOS

Lutando por liberdade, três jovens comandam rádio clandestina em Fortaleza. Com Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti. Drama, 14 anos. De Vários diretores. Brasil, 2014, 74min.

Cotação: bom

Onde assistir: CineBancários

FÁTIMA

Mãe argelina cria sozinha as duas filhas na França, sem conseguir se comunicar com as garotas no idioma local. Com Soria Zeroual. Drama, 10 anos. De Philippe Faucon. França, 2015, 79min.

Onde assistir: Guion Center

JONAS E O CIRCO SEM LONA

Garoto de 13 anos comanda o próprio circo em pátio de casa na Grande Salvador. Documentário, livre. De Paula Gomes. Brasil, 2015, 82min.

Cotação: bom

Onde assistir: CineBancários

LA VINGANÇA (La Venganza)

Após flagrar sua namorada com argentino, homem se junta a amigo em viagem a Buenos Aires. Com Felipe Rocha e Daniel Furlan. Comédia, classificação não indicada. De Fernando Fraiha e Jiddu Pinheiro. Brasil/Argentina, 2016, 90min.

Cotação: regular

Onde assistir: Espaço Itaú e GNC Praia de Belas.

O FILHO DE JOSEPH

Drama, 12 anos (Le Fils de Joseph). De Eugène Green. França/Bélgica, 2016, 115min. Jovem que nunca conheceu o pai parte em viagem em busca de sua identidade. Com Victor Ezenfis e Natacha Régnier.

Cotação: excelente

Onde assistir: Guion Center

PARA SEMPRE (Another Forever)

Mulher vive momentos conturbados após uma separação. Com Daniela Escobar e Marlon Moreno. Drama, classificação não indicada. De Juan Zapata. Brasil/Colômbia, 72min.

Cotação: regular

Onde assistir: Sala Eduardo Hirtz

PEDRO OSMAR – PRÁ LIBERDADE QUE SE CONQUISTA

A história do artista paraibano Pedro Osmar. Documentário, 10 anos. De Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques. Brasil, 2016, 76min.

Onde assistir: Espaço Itaú

TINHA QUE SER ELE? (Why Him?)

Pai leva a família para visitar a filha, mas entra em conflito com o namorado da garota. Com Bryan Cranston e James Franco. Comédia, 14 anos. De John Hamburg. EUA, 2016, 112min.

Cotação: ruim

Onde assistir: Cineflix Total, Cinemark Ipiranga e GNC Iguatemi.