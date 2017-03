Cinemateca Capitólio inaugura sistema de projeção e absorve projetos da Sala P.F. Gastal

Cinema

Filme gaúcho "Mulher do Pai" será exibido para convidados hoje. A partir de amanhã, "novo" Capitólio estará aberto ao público Foto: Mulher do Pai / Divulgação

Dois anos depois de voltar à cena cultural de Porto Alegre, encerrando mais de uma década de obras de restauração e impasses burocráticos, o casarão da esquina da Demétrio Ribeiro com a Borges de Medeiros, no centro da cidade, terá uma espécie de reinauguração nesta segunda, Dia do Cinema Gaúcho, sob novas luzes. Uma sessão fechada para convidados, às 21h, do premiado (e ainda inédito no circuito) longa gaúcho Mulher do Pai, de Cristiane Oliveira, marca a estreia do sistema de projeção digital da sala. A instalação do equipamento restava como principal pendência do projeto de restauração patrocinado pela Petrobras.

Na tela da Cinemateca Capitólio poderão agora ser projetados filmes em alta definição de imagem e som, no sistema DCP, que se tornou o padrão técnico do cinema mundial nos últimos anos. Como as distribuidoras deixaram de lançar filmes em película 35mm, o Capitólio, desde sua reabertura, em 27 de março de 2015, vinha sustentando sua programação com as cada vez mais raras cópias de acervo disponíveis.

Cristiano Trein, novo responsável pela Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia da Secretaria Municipal da Cultura, órgão que administra a sala, diz que o perfil de programação seguirá o modelo que tornou o Capitólio e, antes deste, a Sala P.F. Gastal da Usina do Gasômetro, também sob a guarida da coordenação, um referencial de qualidade em todo o Brasil. Cineasta que voltou-se ao trabalho em publicidade, Trein, 43 anos, cumpre seu primeiro cargo público.

– Vamos garantir o reconhecido padrão de qualidade da programação – diz o coordenador, que manteve na sua equipe, como programador da sala, o pesquisador e crítico Leonardo Bomfim.





Festival Lume é a primeira atração

A partir desta terça, a Cinemateca Capitólio exibe o 4º Festival Internacional Lume de Cinema, tradicional evento voltado a produções autorais. A programação, até 2 de abril, traz nove longas e 12 curtas de 15 países, entre estes produções premiadas no Festival de Cannes, em Sundance e no Bafta, o Oscar inglês. Os ingressos custarão R$ 10 (veja no final desta matéria a programação de terça).

A grade de atrações de abril também já está definida, destacando, entre outros títulos, quatro longas inéditos em Porto Alegre. Dois deles são assinados pelo espanhol Albert Serra: História da Minha Morte e A Morte de Luis XIV, sensação no Festival de Cannes de 2016. A programação de estreias do mês inclui ainda o português John From, de João Nicolau, e o francês Apesar da Noite, de Philippe Grandrieux.

Com a reforma da Usina do Gasômetro, prevista para começar em maio, o Capitólio passa a abrigar projetos exibidos na Sala P.F. Gastal, entre estes as sessões Plataforma e Raros. Também está na agenda a exibição do clássico O que Terá Acontecido a Baby Jane? (1962), filme agora em evidência em razão da série Feud, sobre a rivalidade das atrizes protagonistas, Bette Davis e Joan Crawford.

– Queremos manter o nome e o perfil consagrado na P.F. Gastal dentro do Capitólio – afirma Trein. O novo coordenador destaca ainda que as pendência financeiras de sua pasta estão no horizonte para começaram a ser solucionadas a partir de abril. Alguns meses de salários de funcionários terceirizados não foram pagos na gestão municipal passada, e os do começo de 2017, responsabilidade da atual administração, estão pendentes.

– No cronograma que estabelecemos, foram priorizadas, dentro da dotação orçamentária aprovada, a manutenção e a operação dos espaços – explica Trein. – As pendências estão sendo tratadas pela Secretaria da Cultura junto à Secretaria da Fazenda.





Atrações do capitólio:



Agora equipada com projetor digital, a sala da esquina da Demétrio Ribeiro com a Borges de Medeiros apresentará, durante o mês de abril, filmes do diretor Albert Serra, o clássico O que Terá Acontecido a Baby Jane? e a volta de projetos como as sessões Raros e Plataforma, entre outros destaques.

A partir de terça, a programação será reaberta com os títulos do 4º Festival Internacional Lume de Cinema. Confira as primeiras sessões:

15h30min:

- O Signo das Tetas (Brasil, 2015, 68min), de Frederico Machado.

- Return of Erkin (Rússia, 2015, 29min), de Maria Guskova.

- Ainda Sangro por Dentro (Brasil, 2016, 24min), de Carlos Segundo.

17h45min:

- Thread (Grécia, 2016, 94min), de The Boy.

- To Light (Letônia, 2015, 26min), de Nora Sarak .

20h:

- Still Life (França, 2015, 82min), de Maud Alpi.

- Import (Holanda, 2016, 17min), de Ena Sendijarevic.

- The Gift (Suíça, 2015, 20min), de Sophie Perrier.