Documentário "Waiting For B." mostra a devoção de fãs da Beyoncé

Tudo pela diva

Homenageada na segunda-feira pela Unidos da Tijuca com uma ala inteira dedicada a ela, a cantora norte-americana Beyoncé está também no centro de Waiting for B. (2016), filme que estreia nesta quinta-feira no CineBancários. Não se trata de coincidência: a distribuidora do documentário brasileiro escolheu a data justamente pela proximidade com o desfile da escola de samba carioca, que levou para a avenida o enredo Música na Alma, Inspiração de uma Nação. Estreia no longa-metragem dos diretores Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel, Waiting for B. já foi exibido em diversos festivais internacionais – especialmente em competições de temática LGBT –, levando prêmios como o de melhor documentário segundo o público do Queer Lisboa e melhor longa nacional do Mix Brasil Festival de Cultura da Diversidade.



A produção mostra um grupo de fãs de Beyoncé que passou dois meses acampado na porta do Estádio do Morumbi, em São Paulo, a fim de garantir um lugar na grade em frente ao palco do show da diva em 2013. Waiting for B. conta histórias de personagens como Junnior Martins, que trabalhava de dia como cabeleireiro para sustentar a família e depois encarava uma viagem de três horas para a vigília no estádio, Gabriela Electra, que se apresentava de noite como cover de Beyoncé, e Charlles Felipe, primeiro da fila no acampamento e que assumiu a organização das barracas. Além da paixão em comum pela estrela pop, essas e outras figuras revelam trajetórias que se assemelham no enfrentamento diário de dificuldades financeiras e discriminação sexual e racial.

Leia mais

Beyoncé não vai mais ao Coachella

VÍDEO: Beyoncé lança clipes de músicas apresentadas no Grammy

Grammy 2017: desculpa, Adele, mas Beyoncé é quem deveria ter levado os principais prêmios



Acompanhando tanto o cotidiano da espera nos arredores do Morumbi quanto a rotina dos tietes no trabalho e em casa, Waiting for B. mostra como esses jovens lidam com questões como desigualdade social, identidade negra, orgulho gay, homofobia e feminismo – sublimando as frustrações com alegria e bom humor e pelo culto à imagem glamourosa da artista bem sucedida, cantando as músicas e dançando as coreografias de Beyoncé. O filme, no entanto, não avança muito além do registro de viés jornalístico daquela reunião passageira de pessoas em torno de um mesmo objetivo, contentando-se em esboçar um retrato apenas superficial de protagonistas cujos perfis poderiam ser melhor explorados em cena.

WAITING FOR B.

De Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel. Documentário, Brasil, 2016, 71min. Em cartaz no CineBancários, às 17h. Cotação: 2/5.