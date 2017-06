"Mulher-Maravilha": saiba cinco curiosidades sobre Gal Gadot, israelense que interpreta a heroína

Supermulher





Foto: Warner Bros / Divulgação

Gal Gadot é a atriz por trás da heroína que está abarrotando cinemas ao redor do mundo com o longa Mulher-Maravilha. A personagem do universo DC Comics conquistou público e crítica, mas sua intérprete também cativa dentro e fora das telas. Confira cinco curiosidades sobre a artista israelense – a primeira atriz não americana a viver a supermulher.

SERVIÇO MILITAR

With this guy, I'm always the champion. Big love to my trainer Ruda! ¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Gal Gadot (@gal_gadot) em Jul 4, 2016 às 10:04 PDT

Por dois anos, a jovem serviu nas Forças Armadas de seu país. Em Israel, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. Esse teria sido um de seus diferenciais para conquistar o papel da guerreira.

MISS ISRAEL

Tbt I must say I really don't understand how they chose me to be miss Israel that night..¿¿ 11 years ago..¿¿ @miss_israel Uma publicação compartilhada por Gal Gadot (@gal_gadot) em Fev 5, 2015 às 8:47 PST

A israelense investiu na carreira de modelo e venceu o Miss Israel em 2004. Ela também representou seu país no Miss Universo com apenas 19 anos. Mas quem levou o título mundial foi a australiana Jennifer Hawkins – pelo Brasil, a concorrente foi a gaúcha Fabiane Niclotti, morta em 2016.

UNIVERSIDADE E BONDGIRL

Gal estudou Direito, mas largou o curso para fazer uma audição para o filme 007: Quantum of Solace (2008). Ela poderia ter sido a Bondgirl do longa, mas o papel acabou ficando com Olga Kurylenko.

MAIS AÇÃO

Foto: Universal Pictures / Divulgação

A atriz não conseguiu o papel na franquia James Bond, mas teve destaque em Velozes & Furiosos. Em 2009, ela viveu a personagem Gisele Yashar (foto).

GRÁVIDA EM CENA

3 in 2 in 1 photo. Strike a pose! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Gal Gadot (@gal_gadot) em Mar 19, 2017 às 6:24 PDT

A atriz precisou "tirar" sua barriga durante as filmagens do longa Mulher-Maravilha. Com cinco meses de gestação de sua segunda herdeira, Maya, a artista precisou voltar aos estúdios para regravações e teve sua barriga disfarçada com ajuda da tecnologia. Aliás, ela é casada há quase 10 anos com o empresário israelense Yaron Varsano – eles também são pais de Alma. A atriz e o marido já foram donos de um hotel em Tel Aviv e, há dois anos, decidiram vender o local por 26 milhões de dólares.

