George Michael seria usuário de heroína, afirma tabloide britânico

O tabloide britânico The Telegraph publicou, nesta terça-feira, que George Michael lutava contra o vício em heroína. O cantor foi encontrado morto em sua casa em Oxfordshire, na Inglaterra, na madrugada do último domingo.



De acordo com o jornal, uma fonte próxima ao cantor afirmou que Michael chegou a ser levado ao hospital por conta de uma overdose.



– Ele foi levado às presas para o pronto-socorro diversas vezes. Ele usava heroína. Acho incrível que ele tenha vivido tanto quanto viveu – disse a fonte ao The Telegraph.



O tabloide também entrevistou o namorado de George Michael, o cabeleireiro Fadi Fawaz. Segundo ele, o casal se encontraria para um almoço de Natal.



– As coisas estavam complicadas recentemente, mas George estava ansioso pelo Natal e eu também. Agora, tudo está arruinado. Quero que as pessoas se lembrem dele como ele era, uma pessoa bonita – declarou Fawaz, que mantinha um relacionamento com Michael desde 2011.