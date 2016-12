Elton John, Madonna e diversos artistas prestam homenagens a George Michael

Repercussão

Madonna e Elton John encabeçam as homenagens prestadas ao cantor George Michael na noite deste domingo. O músico britânico morreu aos 53 anos anos, em Oxfordshire, na Inglaterra, onde estava com a família.



"Adeus, meu amigo! Outro grande artista nos deixa. Pode 2016 acabar agora?", escreveu Madonna em sua conta oficial no Instagram, onde postou um vídeo em que aparece entregando um prêmio a Michael.



Farewell My Friend! ¿¿¿¿ Another Great Artist leaves us. ¿¿Can 2016 Fuck Off NOW? Um vídeo publicado por Madonna (@madonna) em Dez 25, 2016 às 5:09 PST

Leia mais:

Ticiano Osório: seus versos farão falta, sua dança fará falta



Já Elton John publicou uma foto com o cantor, também no Instagram, onde escreveu: "Estou profundamente chocado. Perdi um amigo querido — a mais gentil e generosa alma, e um brilhante artista. Meus sentimentos para a família, amigos e todos os seus fãs".



I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Uma foto publicada por Elton John (@eltonjohn) em Dez 25, 2016 às 3:24 PST

O cantor pop Robbie Williams se manifestou através de sua conta oficial no Twitter: "Oh Deus, não... Eu te amo George... Descanse em paz".



Oh God no ¿I love you George ¿Rest In Peace x ¿ Robbie Williams (@robbiewilliams) December 26, 2016

O cantor e compositor Bryan Adams também comentou a morte de Michael em seu Twitter: "Descanse em paz, George Michael. Não consigo acreditar. Um cantor tão incrível e um ser humano adorável, jovem demais para nos deixar".



RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael ¿ Bryan Adams (@bryanadams) December 25, 2016

Assim como Madonna, outros artistas enfatizaram o trágico ano de 2016 para a cena da música mundial após as mortes de David Bowie, Leonard Cohen e Prince.



"2016 — perda de outra alma talentosa. Todo nosso amor e simpatia à família George Michael", postou a banda Duran Duran em sua conta no Twitter.

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 ¿ Duran Duran (@duranduran) December 25, 2016

Outras personalidades, fora do âmbito musical, também se manisfestaram e prestaram homenagens ao músico inglês.



"Acabei de saber da morte do meu amigo George Michael. Era um talento brilhante. Estou tão triste", escreveu a apresentadora americana Ellen DeGeneres.

I just heard about my friend @GeorgeMichael's death. He was such a brilliant talent. I'm so sad. ¿ Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 25, 2016

O ex-jogador britânico Gary Lineker, atualmente jornalista esportivo da BBC, também postou uma mensagem em seu Twitter.



"Não, não, George Michael também. Outro grande músico nos deixa este ano. 2016 pode apenas acabar", escreveu.

No, not George Michael as well. Another musical great leaves us this year. 2016 can just sod off. #RIPGeorge ¿ Gary Lineker (@GaryLineker) December 25, 2016

O ator de "Star Trek", George Takei reuniu em uma postagem alguns dos maiores sucessos de Michael: "Descanse com as estrelas brilhantes, George Michael. Você encontrou sua liberdade, sua fé. Foi seu último Natal, e vamos sentir sua falta", escreveu no Twitter.



Rest with the glittering stars, George Michael. You've found your Freedom, your Faith. It was your Last Christmas, and we shall miss you. ¿ George Takei (@GeorgeTakei) December 25, 2016





*AFP