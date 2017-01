Confira como será o Gasômetro após as reformas; nova gestão ainda depende de edital

Em obras

Um dos mais conhecidos cartões-postais de Porto Alegre vai se transformar. A Usina do Gasômetro deve fechar suas portas neste semestre para uma reforma geral. Tradicionais espaços da casa, como a Sala P.F. Gastal, serão realocados, e novos equipamentos culturais serão concluídos, como o Teatro Elis Regina. A população, no entanto, terá que aguardar para usufruir das melhorias: o espaço permanecerá fechado por pelo menos um ano, a contar do início das obras, previsto para junho.



– O tempo estimado é de 12 a 18 meses – afirma Renato Wieniewski, que foi diretor do Gasômetro na gestão encerrada em dezembro. – O prazo pode se estender por questões burocráticas ou por ser um prédio muito antigo, mas o levantamento topográfico da área foi muito bem feito, então a empresa que executará a obra não encontrará surpresas.Já o novo titular da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Luciano Alabarse, é mais cauteloso em relação a datas:

– Minha experiência em obras, que não é muita, indica que sempre há atrasos.

A reforma não é apenas material, mas também administrativa. Tanto ao longo da revitalização como depois de sua inauguração, a Usina do Gasômetro não deve pesar no orçamento municipal. As obras, que têm o custo de US$ 3,2 milhões, serão bancadas pela Corporação Andina de Fomento (CAF), banco de desenvolvimento que apoia a estruturação técnica e financeira de projetos dos setores público e privado da América Latina. Alabarse já tem experiência com o CAF por conta da revitalização da Casa dos Rosa, realizada em Canoas quando ele exercia o cargo de secretário da Cultura do município da Região Metropolitana.

– Foi espetacular. É um mecanismo muito confiável – assegura Alabarse.

Novo mezanino da Usina do Gasômetro Foto: 3C Arquitetura e Urbanismo / Divulgação

Edital definirá a nova administração



Além das obras, o CAF também está financiando um projeto de gestão e sustentabilidade para a Usina, desenvolvido pela Organização Social mineira Odeon, responsável pela gestão do Museu de Arte do Rio (MAR). Depois que o documento estiver pronto, um edital será aberto para que qualquer Organização Social – incluindo a Odeon – possa se candidatar a administrar o local. A entidade selecionada deverá fazer a manutenção dos espaços, tendo como compensação a possibilidade de usufruir da estrutura da Usina para cobrir suas despesas, alugando salas de ensaio ou de espetáculos para grupos teatrais ou musicais, por exemplo.

– É importante frisar que a participação de uma Organização Social não tem nada a ver com entregar a Usina para uma empresa privada. Será como ocorreu na Casa dos Rosa: a parte cultural continuará totalmente nas mãos da SMC. Não haverá ingerência nenhuma da empresa que vai gerenciar a parte operacional do espaço e seus serviços básicos de funcionamento, sobre a programação cultural que a secretaria sempre manteve e manterá – promete Alabarse.







Parte interna do projeto da nova Usina Foto: 3C Arquitetura e Urbanismo / Divulgação

Os espaços da nova Usina do Gasômetro



Confira como ficarão o cinema, o teatro e outras áreas e projetos da Usina depois da reforma:

Sala P. F. Gastal

O cinema da Usina do Gasômetro deve manter seu perfil, com lançamentos de filmes nacionais e de cinematografias pouco explorados pelos cinemas comerciais. Sua localização, no entanto, vai mudar. A P.F. Gastal sairá do terceiro andar, onde está atualmente, próxima à fachada que dá para Av. João Goulart, e vai para o térreo, no lado oposto, que dá para o Guaíba. A capacidade da sala, de 118 lugares, continuará a mesma.

Teatro Elis Regina

Um teatro com boa qualidade de som e de luz é um sonho antigo para os frequentadores do centro cultural. Desde 1992, 10 anos após a morte da cantora Elis Regina, esse espaço em sua homenagem havia sido prometido pela prefeitura, mas jamais saiu do papel. De acordo com o projeto de revitalização, o teatro será localizado no terceiro andar e terá capacidade para cerca de 300 pessoas sentadas.

Terraço

Com ampla vista da orla, o terraço do quarto andar da Usina seguirá aberto ao público, mas com algumas novas comodidades. O espaço ganhará um pequeno bar, e o acesso será facilitado com elevadores e escadarias com ligação direta com o local.

Usina das Artes e Banda Municipal

O projeto Usina das Artes, que seleciona grupos teatrais para ocupação artística de salas da Usina, terá espaço reservado no quarto andar, conforme previsto no projeto de reforma. Da mesma maneira, a Banda Municipal, que tradicionalmente ensaia no endereço, ganhará uma sala no terceiro andar. Durante as obras, os grupos serão realocados para outros espaços da prefeitura.