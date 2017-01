Novo teaser de "Twin Peaks" com agente Dale Cooper é divulgado

Diane...

O canal americano Showtime divulgou nesta sexta-feira um novo teaser da terceira temporada de Twin Peaks. Além de cenas da paisagem da cidadezinha do noroeste americano, o vídeo apresenta um envelhecido agente do FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan).

Assista ao teaser:

Na última semana, a emissora anunciou que a nova temporada de Twin Peaks vai estrear em 21 de maio, nos Estados Unidos. Os dois primeiros episódios serão exibidos na sequência e, em seguida, os capítulos três e quatro ficarão disponíveis na plataforma online do canal.

Vencedora de três estatuetas do Globo de Ouro em 1991, Twin Peaks teve duas temporadas no início dos anos 1990 e depois tornou-se uma série cult. A nova leva de episódios vai se passar 25 anos depois dos acontecimentos que encerraram a temporada anterior e terá direção de David Lynch, mesmo diretor de antes. A história se passa na cidade fictícia de Twin Peaks e retrata a investigação do agente do FBI Dale Cooper sobre o assassinato da estudante Laura Palmer. A jovem aparece morta à beira de um lago, enrolada em um saco plástico, brutalmente espancada e violentada. Seguindo os passos de um serial killer, o agente chega ao local do crime.Cooper é orientado por uma lógica absurda: segue tanto a intuição quanto dicas que lhe chegam como charadas em seus sonhos.

A espetacular trilha sonora original composta por Angelo Badalamenti sublinhava o cenário ora onírico, ora fantasmagórico, o que já foi lembrado em um dos teasers que anunciam o retorno da série:

O presidente do Showtime, David Nevins afirmou que esta nova temporada de Twin Peaks foi projetada como "um evento único e fechado". O revival terá 18 episódios.

Maiores detalhes da trama da terceira temporada ainda não foram revelados. Estão confirmados para retornar os atores Kyle MacLachlan (Dale Cooper), Sherilyn Fenn (Audrey), Madchen Amick (Shelly), Sheryl Lee (Laura/Maddy), Dana Ashbrook (Bobby), David Duchovny (Agente Dennis), Miguel Ferrer (Agente Rosenfield), Grace Zabriskie (Sarah), Peggy Lipton(Norma), Ray Wise (Leland), Wendy Robie (Nadine), Russ Tamblyn(Lawrence) e Catherine E. Coulson.

Entre as novidades do elenco estão nomes como Naomi Watts, Monica Bellucci e Jim Belushi, Michael Cera, Ashley Judd e Amanda Seyfried.

Segundo o site Consequence of Sound, Eddie Vedder, vocalista do Pearl jam, contribuirá com a trilha sonora da série com a canção Out of Sand, que já foi executada ao vivo pelo músico.